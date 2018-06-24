Bekir Bozdağ oyunu Yozgat'ta kullandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir." dedi.

Bozdağ, memleketi ve seçim bölgesi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulunda 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri seçimi sonucu Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yozgat'ta ve Türkiye'nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu: