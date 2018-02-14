Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, Giresun’un sorunlarını anlattı. Bektaşoğlu, konuşmasında ilin işsizlik, göç ve esnafların sorunlarına değinerek “AK Parti’ye verile oy desteği, hizmet olarak geriye dönmüyor. Kalkınan gelişen iller arasında sıkışıp kaldık. Kasaba gibiyiz” dedi. Konuşmasına, Afrin şehitlerini anarak ve başsağlığı dileyerek başlayan Bektaşoğlu, “Çanakkale’de, kurtuluş savaşında, Cumhuriyet’in kurulmasında, yaşatılmasında, vatanı için can ve kan veren, en ön safta yer alan Giresunlular, terörle mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Gönül isterdi ki böylesine kahramanlar yetiştiren şanlı bir geçmişe sahip Giresun’a, bir gazilik unvanı, bir şeref madalyası çok görülmesin. Bu konudaki talebim dikkate alınmasını diliyorum. Ama ne yazı ki ilimizin adı karayolundaki tabelalara dahi konulmuyor. Ankara’dan, İstanbul’dan giderken Giresun adını göremiyorsunuz. Böyle bir şehir sanki yok” dedi. İlin hak ettiği devlet hizmetleri alamadığını söyleyen Bektaşoğlu, şöyle konuştu: “Giresun hizmet fakiri bir il konumunda, sorunlar şehri. Bu iktidar döneminde fakir, yoksul ve yoksun bırakıldık. İlimiz, çevresindeki siyaset yoluyla kalkınan gelişen diğer iller arasında sıkışıp kaldı, adeta kasaba görünümüne büründü. En çok veren iliz. Göçün tek nedeni işsizlik. İlimizde halen 29 bin 816 kayıtlı işsiz mevcut. 100 bin dolayında hemşehrimiz, aynı ve nakdi yardımlarla yaşıyor. 15 yılda neredeyse bütün kamu özel sektör kuruluşları kapandı ve yerine yenileri açılmadı. Dolayısıyla yaklaşık 12 bin kişi çalışmaktan mahrum kaldı.”

“15 yıldır tamamlanamayan yollar var”

Karadeniz’in Eğribel tüneli üzerinden standartları yüksek ticaret yolu ile İç Anadolu’ya, Güneydoğu’ya, Akdeniz’e bağlanmasını istediklerini söyleyen CHP milletvekili Bektaşoğlu, Görele-Çanakçı, Dereli, Batlama, Güce-Kovanlık-Aydındere yollarının 15 yıldır tamamlanamadığını ifade ederek "Herhalde bir dahaki seçimde de üzerinde vaatlerde bulunmak için bekletiliyor. Karayolu ağında olduğu halde bu kadar uzun süredir yapılamayan başka bir yol var mı acaba?” diye sordu.

Giresun’un Güney Çevre Yolu’nun ihalesinin neden yapılmadığını soran Bektaşoğlu “nedense beş yıldır bir türlü ihaleye çıkarılamıyor. 45 kilometre yolu bile bize çok görüyorlar” diye konuştu. Bülent Bektaşoğlu, Torul-Tirebolu-Trabzon demiryolu projesinin iptal edilmesini de eleştirerek “demiryolunu istemeye ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır” ifadesini kullandı.

CHP milletvekili Bektaşoğlu, ilin sağlık hizmetlerin de de mahrumiyet yaşadığını, ilçelerde bazı önemli branşların doktorlarının bulunmadığını ifade ederek “üniversitesine ait araştırma ve uygulama hastanesi olmayan bir iliz. Bununla birlikte 30 bin üniversite öğrencimizin10 binini dahi yurtlarda barındıramıyoruz. Oysa bu iktidar döneminde ilimizde kamu arazileri, şaibeli, tartışmalı yöntemlerle devredildi. İhtiyaç olmadığı halde oralara konut yapıldı, AVM’ler planlanıyor. Yurt işinde rant olmayınca yapmayı da düşünen olmuyor sanırım” ifadelerini kullandı.

“15 yıldır hazırlanan bütçelerden diğer illere göre en az payı alan bir ildir Giresun” diyen Bektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sürekli kepenkler kapanıyor. 40 bin dolayında esnaf icra takibinde, Banka, kredi borcu kıskacında. İş hacmi çok olduğu için üçüncü icra mahkememiz de kuruldu. Elektrik üretimi adı altında 94 HES projesiyle, dereleri, su kaynakları işgal ve talan edilen ama elektrik iletim ve dağıtım hatları 35 yıldır yenilenmeyen, yirmi santim karda, ortaçağı yaşayan bir ildir Giresun. 32 taşeron firması iş bıraktığı için 9 yıldır doğalgaz bekleyen, bir ildir Giresun. AK Parti’ye her dönem yüzde 65’lere varan oy desteği veren, ancak bu desteğinin karşılığını hizmet olarak alamayan bir ildir Giresun."

Bektaşoğlu’nun sorularına Bakan Veysel Eroğlu cevap vermek üzere kürsüye geldi. Bakanlığının Giresun’daki sulama ve gölet yatırımlarını anlatan Eroğlu, “Giresun’a gerçekten çok büyük yatırım yaptık, bizzat kendim de takip ediyorum. Hükûmetimiz geçen yıl sonuna kadar -bazı hesaplar daha çıkmadı- 14 milyar TL yatırım yaptı, muhteşem bir yatırım yani Giresun, Giresun olalı böyle bir yatırım görmedi” cevabını verdi.