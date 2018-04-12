Belçika’da Türk kökenli belediye başkan yardımcısı istifa etti

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Genk şehrinin Türk kökenli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle 2012 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Genk Belediyesi Spor, Bayındırlık, Çevre Koruma ve Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, 2012 yılı seçim kampanyasında usulsüz harcama yaptığı iddiasıyla mahkemeye çağrılması üzerine görevinden geçici olarak ayrıldığını açıkladı. Uzun zamandır Flaman Hristiyan Demokrat (CD&V) çatısı altında siyaset yapan Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki davanın daha sağlıklı şekilde yürümesi ve davaya daha iyi hazırlanmak üzere böyle bir karar aldığını, bu süreçte meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı maaşlarını almayacağını belirtti. Çağlar, “16 Mart Cuma günü federal savcılıktan 19 Nisan’da Limburg’da bulunan Tongeren mahkemesine çıkmam için doğrudan çağrı belgesi aldım. Dava 2012 yılında seçim kampanyamın beyannamesiyle ilgilidir. Bunun için 2016 ve 2017 yıllarında iki kez ifadem alındı. Ancak o dönemde bu dava sonuçsuz kaldı. Bu yüzden en son aldığım çağrı belgesi beni çok şaşırttı. Federal savcılık tarafından gönderilen çağrı belgesinde hakkımda açılan iki dava kaydedilmiş” ifadelerini kullandı.

Birinci davanın 2012 belediye seçimlerine ait bir faturanın eksik olduğu tespiti nedeniyle açıldığını ve söz konusu faturanın seçimlerle ilgili belirli masrafların gizli kalmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Çağlar, ikinci davaya ilişkin ise, “Benim Infrax Limburg’un bir bölümü olan Interaqua’nın müdürü olarak Hollanda inşaat grubunun servislerini Infrax’a önermek amacıyla birkaç kişinin arasında geçen bir toplantıda bulunmamla ilgilidir” dedi.

Hakkında yapılan suçlamaları reddettiğini ifade eden Ali Çağlar, “Bu suçlamalar şahsıma ve aileme çok ağır geldiğinden bu süreç içinde avukatım ile birlikte sakin bir şekilde davama hazırlanmak istiyorum. Siyasi bütünlüğümün sorgulanmasını istemiyorum ve bu yüzden geçici olarak görevimden uzak kalacağım. Bu süreç içinde belediye başkan yardımcısı makamımı aktif olarak kullanmam uygun değildir. Bu nedenle belediye başkan yardımcısı olarak Belediye Kararnamesi’nin 50. maddesinin 2. fıkrasına dayanarak her şey açıklığa kavuşana kadar geçici olarak görevimin başında bulunmayacağımı duyurmak istiyorum” dedi.