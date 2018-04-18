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Belçikalı milletvekilinden Macron’a halatlı gönderme

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekillerine ilk seslenişini gerçekleştirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekillerine ilk seslenişini gerçekleştirdi. Meclis toplantısında söz alan Belçikalı Avrupa Milletvekili Philippe Lamberts’in konuşması ve halat hediye etmesi ise Macron’a zor anlar yaşattı.
Yeşillerden olan Belçikalı Avrupa Milletvekili Philippe Lamberts, AP’de yaptığı konuşmada Fransa Cumhuriyet sloganı olan “Liberte, egalite, fraternite (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik)” özdeyişini hatırlatarak, her kelimenin anlamını açıp yorumladı. “Sırf polisin basit şüphesi üzerine vatandaşların ev hapsine ve ev aramasına tabi tutulduğu yerde özgürlük nerede?” diyen Lamberts, çalışanların maddi zorluklarından ve devletin büyük patronlara yaptığı yardımdan de bahsederek, eşitliğin nerede olduğunu sordu. Macron’un “Halatın başında çekenler” olarak tabir ettiği ve ekonomiyi de yukarı çekeceğini söylediği büyük patronlara destek olması sebebiyle Fransız Cumhurbaşkanına halat hediye eden Lamberts, “Bizim toplumumuzda artık halat yok, zenginler daha fazla zenginleşiyor, orta sınıflar aynı yerde duruyor ve en zor durumda olanlar kaderlerine terk edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Lamberts’in konuşması sırasında yüz ifadesi değişen Macron, vekile sert cevap verdi. “Yüksekten konuşuyorsunuz, çünkü bulunduğumuz salonun rahatlığı var sizde. Bu parlamentoya duyduğum saygıdan sizin yalan yanlış konuşmanıza müsaade edemem” diyen Macron, özellikle özgürlükler konusundaki eleştirilere cevap verdi. Macron, “İç güvenlik yasalarımız ülke içindeki terörle mücadele etmemize yarıyor. Bu hedefle ev ziyaretleri ve kamu alanı korumasını sağlıyor. Sorumluluğunu tamamen kabulleniyorum. Çünkü birçok kez terör saldırılarına maruz kalmış bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Halkıma sizin gibi insanların yalan yanlış konuşması yüzünden risklere karşı silahsız kaldığımızı açıklayamam” ifadelerini kullandı.

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