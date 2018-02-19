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Belediye Başkanı Ay “2019’da gücümüze güç katacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 10:47 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Tokat’ta düzenlenen AK Belediyeler 2019 yolunda Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısında yaptığı konuşmadı "Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.Tokat’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın katılımıyla Tokat’ta düzenlenen AK Belediyeler 2019 yolunda “Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı” sona erdi.

Belediye Başkanı Ay “2019’da gücümüze güç katacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Tokat’ta düzenlenen AK Belediyeler 2019 yolunda Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısında yaptığı konuşmadı "Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.
Tokat’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın katılımıyla Tokat’ta düzenlenen AK Belediyeler 2019 yolunda “Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı” sona erdi. Karadeniz bölgesi yerel yönetimlerinin 2019 seçimlerine hazırlık çalışmaları ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Yerel Yönetimler Başkanı Murat Ayyıldız, Düzce ilçe belediye başkanları da katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları İlyas Şeker ve Mehmet Geldi ile görüşmelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yerel yönetimlerin seçimlere hazırlıkta büyük sorumluluklara sahip olduklarına dikkat çekerek “AK Belediyecilik anlayışını yeniden değerlendirdiğimiz 2019’da yapılacak seçimlere hazırlıklarımızı konuştuğumuz bu toplantının ben ve arkadaşlarım için büyük öneme sahip olduğunu belirtmek isterim. Düzce’nin geleceğini de değerlendirme fırsatı bulduğumuz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019 seçimlerinde AK Parti Düzce’de gücüne güç katacak. Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bakanımız, yerel yönetimler başkanımız ve değerli teşkilat üyelerimizle 2019’a en iyi şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ay “2019’da gücümüze güç katacağız”

Belediye Başkanı Ay “2019’da gücümüze güç katacağız”

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