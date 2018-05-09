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Belediye Başkanı Şengül'ün öldürülmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

İŞKUR: "Kurumumuzca yapılan incelemede (zanlı) Serkan T'nin toplum yararına programa katılmak maksadıyla İŞKUR'a başvuruda bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Niğde'nin Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldüren zanlı Serkan T'nin toplum yararına programa katılmak amacıyla İŞKUR'a başvurusunun bulunmadığını bildirdi.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında "Serkan T'nin Yeşilgölcük Belde Belediyesinde düzenlenecek toplum yararına programa katılmak için İŞKUR’a başvurduğu, yapılan kurada isminin çıkmadığı gerekçesiyle Şengül'e silahlı saldırı gerçekleştirdiği" haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Hayatını kaybeden Şengül'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, "Kurumumuzca yapılan incelemede Serkan T. isimli şahsın toplum yararına programa katılmak maksadıyla İŞKUR'a başvuruda bulunmadığı, dolayısıyla isminin kura çekiminde yer almadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Hakkı Şengül İŞKUR Serkan T Toplum Yararına Program Türkiye İş Kurumu

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