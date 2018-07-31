Belediye başkanları ve meclis üyeleri izin almadan yurt dışına çıkabilecek

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14.10.2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir."
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