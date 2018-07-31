HABER

Belediye başkanları ve meclis üyeleri izin almadan yurt dışına çıkabilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14.10.2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir."

PARTNERArjantin'i karıştıran aşk iddiasıArjantin'i karıştıran aşk iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladıCHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış

24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış

CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

Meral Akşener'den kurultay açıklaması

Meral Akşener'den kurultay açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.