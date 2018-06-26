Belediye başkanlığından milletvekilliğine

MELTEM ÖZTÜRK- AK Parti'li eski belediye ve il başkanları, genel seçimlerin ardından yeni dönemde milletvekili olarak illerini Mecliste temsil edecek.
Eski Samsun, Konya, Malatya, Bilecik, Fatih belediye başkanları, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.
19 yıldır yürüttüğü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekilliğine aday olan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun 2. sıradan TBMM'ye girmeyi başardı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını 14 yıldır yürüten Tahir Akyürek de TBMM'de AK Parti Konya milletvekili olarak yer alacak.
Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya 3. sıradan AK Parti milletvekili seçildi.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da milletvekili oldu.
Eski İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir İstanbul 2. bölge 12. sıradan, Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi de Hatay 4. sıradan milletvekilliği koltuklarına yerleşti.
-İl başkanları da Mecliste
Eski AK PArti Artvin İl Başkanı Erkan Balta, eski AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, eski AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı bu sefer de TBMM'de illerini milletvekili olarak temsil edecek.
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