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Bender: "Mülteci Anlaşması’nın tam çalışmamasının suçu AB’de"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, "Mülteci Anlaşması’nın tam çalışmamasının suçu AB’de" dedi.Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Mülteci Anlaşması’nın istenildiği gibi olmasa da çalıştığını belirtti.

Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, "Mülteci Anlaşması’nın tam çalışmamasının suçu AB’de" dedi.
Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Mülteci Anlaşması’nın istenildiği gibi olmasa da çalıştığını belirtti. Anlaşmanın tam çalışmamasında sorunun Türkiye’de değil, AB’de olduğunu vurgulayan Bender "Tam olmasa da anlaşma işliyor. Tam çalışmaması için suç Türkiye’de değil, AB’de" dedi.
Bir konferans için Bulgaristan’da bulunan Bender, iki tarafın da Mülteci Anlaşması’ndan çıkarı olduğunu kaydederek, bu nedenle söz konusu anlaşmanın çalıştığını söyledi. AB’nin Türkiye’ye karşı adil davranmadığını vurgulayan Bender, Türkiye’den Avrupa ülkelerine mülteci alınmadığını ifade etti.

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