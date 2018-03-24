Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, "Mülteci Anlaşması’nın tam çalışmamasının suçu AB’de" dedi.
Avrupa İstikrar Girişimi Başkan Yardımcısı Kristof Bender, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Mülteci Anlaşması’nın istenildiği gibi olmasa da çalıştığını belirtti. Anlaşmanın tam çalışmamasında sorunun Türkiye’de değil, AB’de olduğunu vurgulayan Bender "Tam olmasa da anlaşma işliyor. Tam çalışmaması için suç Türkiye’de değil, AB’de" dedi.
Bir konferans için Bulgaristan’da bulunan Bender, iki tarafın da Mülteci Anlaşması’ndan çıkarı olduğunu kaydederek, bu nedenle söz konusu anlaşmanın çalıştığını söyledi. AB’nin Türkiye’ye karşı adil davranmadığını vurgulayan Bender, Türkiye’den Avrupa ülkelerine mülteci alınmadığını ifade etti.
FETÖ'nün şantaj arşivi ortaya çıktı!
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
ABD bu olayla çalkalanıyor!
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum