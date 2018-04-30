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Berat Kandili

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Berat Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim."

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Berat Kandili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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