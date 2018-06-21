HABER

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de Bergama İlçesi Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sosyal medya hesabından yapılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili paylaşım CHP Bergama ilçe teşkilatı örgütü tarafından protesto edildi.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepki

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'de Bergama İlçesi Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın sosyal medya hesabından yapılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili paylaşım CHP Bergama ilçe teşkilatı örgütü tarafından protesto edildi.
Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Facebook ve Twitter hesaplarından dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin namaz kılarken fotoğrafı paylaşılıp, üstüne "Eski bir Çin atasözü der ki; 'Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesteki tavuklarda olsun!'" notu düşüldü. Paylaşım CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP Bergama İlçe Başkanlığı öncülüğünde Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Kiraz'ın paylaşımı protesto edildi. Basın açıklamasına Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kalabalık Nuri Kiraz'ın fotoğrafları üzerinde, 'Kiraz çiçek açmış yaz mı gelecek' ve 'İstifa et de öyle gel' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık adına yapılan basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye kişisel sosyal medya hesabından ibadet fotoğrafını yayınlayarak alenen hakaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ı en ağır şekilde kınıyor, söylemini kendisine iade ediyoruz. Devlet memurları herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken dil, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi ayrımlar yapamazlar. Beyanda ve eylemde bulunamazlar" dedi. Açıklamada Kiraz'ın daha önce de aynı şekilde CHP ve genel başkanına hakaret ettiği öne sürülerek şöyle dendi:
"Bu kişi ilçemizde huzur ve hoşgörü ortamında sürdürülen 24 Haziran seçim çalışmalarına gölge düşürücü bir davranışta bulunmuştur. Bu kişinin çocuklarımızın eğitimini üstlenen bir kurumun müdürlüğünde bir dakika bile durması sakıncalıdır. Buradan uyarıyoruz. Bergama Kaymakamlığı ve İzmir Valiliği gerekeni yapmalı, bu kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınmalıdır. Kendi mesleki geçmişinde öğretmenlik yapmadan liyakatsiz bir şekilde atananların, asli işlerini bırakarak siyasi işlere bulaşmaları Milli Eğitim'in düştüğü durumu göstermektedir. İlçe örgütü olarak herkesi uyarıyor, genel başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize yönelik saldırılara tek vücut yanıt verileceği açıkça bilinmelidir. Ülkemizin 24 Haziran seçimlerine huzur ve sakin şekilde girerek halkımızın desteği ile ülkemizin geleceğini birlikte kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvay-ı Milliye'den gelen kökleri ile dün olduğu gibi bugünde laik sosyal hukuk devleti ilkesini sonuna kadar savunacak, böyle haddini aşanlara da gereken cevabı verecektir."
11 Aralık 2016 tarihinde yine sosyal medya hesabından CHP için 'Cumhursuz Halt Partisi' ifadesini kullanarak tepkileri üzerine çeken Kiraz, CHP İlçe Teşkilatı ve vatandaşlar tarafından protesto edilmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bergama'da AKP'den belediye başkan aday adayı olan ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen Kiraz, seçimden 3 ay sonra Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepkiBergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepkiBergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepkiBergama İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'İnce' paylaşımına tepki

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Bozdağ: Büyükelçiler oy verseydi, İnce cumhurbaşkanı olurduBozdağ: Büyükelçiler oy verseydi, İnce cumhurbaşkanı olurdu
Bakan Eroğlu: Bizi millet tanıyor (2)Bakan Eroğlu: Bizi millet tanıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.