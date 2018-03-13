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Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 11 AK Partili Belediye Başkanı ile Gölmarmara Teşkilat ziyaretinin ardından istişare ederek birlik mesajı verdi.Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz katıldı.Toplantıyı değerlendiren Mersinli, “Bugün burada 11 belediye başkanımızla bir araya gelerek önümüzdeki süreci değerlendirmenin yanında izlenecek yol haritamızın da iskeletini oluşturmuş bulunmaktayız.

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 11 AK Partili Belediye Başkanı ile Gölmarmara Teşkilat ziyaretinin ardından istişare ederek birlik mesajı verdi.
Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz katıldı.
Toplantıyı değerlendiren Mersinli, “Bugün burada 11 belediye başkanımızla bir araya gelerek önümüzdeki süreci değerlendirmenin yanında izlenecek yol haritamızın da iskeletini oluşturmuş bulunmaktayız. Bu toplantı ile hizmet yolunda şahısların değil halkın ve davanın üstünlüğünü göstermiş bulunmaktayız. 2019’da gireceğimiz iki seçimlik maratonu bireysel olarak başarı ile tamamlamak mümkün değildir. Ancak ve ancak bugün olduğu gibi bir ve beraber olarak bu maratonu Manisa ve Manisa Halkına hizmet yolunda başarı ile tamamlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz süreçte şahsi davranamayız” dedi.

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

Berk Mersinli’den Gölmarmara çıkarması

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