ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sağlıktan eğitime tüm alanlarda beş yıl içerisinde Türkiye'de işsizliğin sonunu getireceğiz. Üreten Türkiye olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Çorum'a gelen Tezcan, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda parti otobüsünün üzerinden halka hitap etti.

Tezcan, Türkiye için hayati önem taşıyan 24 Haziran'daki seçimlere az bir süre kaldığını söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerde, mitinglerde ve çalışmalarda Türkiye'nin değişime hazır olduğunu gördüklerini belirten Tezcan, "Statüko değişiyor, statükoyu yıkacağız. Görüyoruz ki millet artık statükoyu reddediyor. AK Parti 16 yıl önce 'statükoya karşıyım, değiştireceğim.' dedi ama şimdi statükonun ta kendisi oldu. Değişmeye, Türkiye'nin kalkınmasına direnen statükonun temsilcisi oldu." diye konuştu.

CHP olarak kavga etmeye değil hizmet etmeye geldiklerini dile getiren Tezcan, polemik değil çözüm siyasetinden yana olduklarını, iktidara geldiklerinde Türkiye'yi milletle beraber yöneteceklerini kaydetti.