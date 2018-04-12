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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Tüy Besni ilçesinde temaslarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret etti.CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve partililer tarafından karşılanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy burada partililerle bir süre sohbet etti.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Tüy Besni ilçesinde temaslarda bulundu

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve partililer tarafından karşılanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy burada partililerle bir süre sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy, “Besni her zaman mert ve dürüst insanların olduğu, aydın kimliğini de her zaman koruyan bir ilçemizdir. Besni Adıyaman’ın batıya açılan yüzü, yanlışa karşı doğruyu savunan ve siyasi tercihleri ile de bunu hep ispat etmiş bir ilçemizdir. Eğer Besnililere doğru zaman ve insanlarla giderseniz istediğinizi alırsınız. Eğer alamıyorsanız sorunu Besnililerde değil, kendinizde aramalısınız. İnşallah doğru bir adayla Besni halkı buluşturulur ve Besni tekrar gerçek kimliği olan Sosyal Demokrat kimliğine kavuşur. Bu dilek ve temennilerle tüm Besni halkına sevgi ve saygılarımı sunuyor, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime de başarılar diliyorum. Benim kapım bütün hemşerilerime her zaman açık kaldı ve böyle de devam edecek" dedi.
CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ise, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy’ü ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Tüy, CHP Besni İlçe Örgütü ziyaretinin ardından Besni Küçük Sanayi Sitesini de ziyaret etti.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Tüy Besni ilçesinde temaslarda bulundu

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