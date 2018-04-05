Beşiktaş Belediyesi'ndeki arama

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul İl Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde dün yaptığı etkinliğin, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik arama faaliyetlerini ateşlediğini tahmin ettiklerini belirterek, "İktidar, bir kez daha İstanbul'a ihanet ediyor." dedi.
Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinin Çorum'da Şeker Mitingi düzenleyeceğini anımsatarak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin satıldığını aktaran Çiçek, bu araziye AVM, rezidans ve otel yapılacağını ifade etti.
CHP'li Çiçek, "Bölge deprem açısından duyarlı. Bu konuda hükümetin kararı var. Yetkiyi de satışı da veren hükümet. Beşiktaş Belediyesi'nin konuyla ilgisi yok. Bu konuda il başkanlığımızın dün Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde yaptığı etkinliğin, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik arama faaliyetlerini ateşlediğini hepimiz tahmin ediyoruz. İktidar, bir kez daha İstanbul'a ihanet ediyor. Bu arazinin çevresindeki imar, 5 katla sınırlı. Burası için çıkarılan özel imarda ise kat sınırı yok. Boğaz'ın resmini ihanet ölçüsünde bozacak bir projeyi önümüzdeki dönemde göreceğiz." diye konuştu.
İktidara gelmeleri halinde bu ihanetleri sonlandıracaklarını iddia eden Çiçek, satışı yargıya taşıyacaklarını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiğinin hatırlatılması ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin aklında bir isim bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Çiçek, görüşmelerde isimden ziyade isimin nasıl seçileceğine ilişkin süreçlerin ele alındığını aktardı.
CHP'nin büyükşehir belediyeleri ve cumhurbaşkanlığı için aday adaylarını eğilim yoklaması, ön seçim veya seçmen yoklamasıyla kamuoyuna taşıyacağını anlatan Çiçek, "Bu konuda anket şirketleriyle çalışmalar yapılmaktadır. CHP, 'hayır blokunun oyunu alacak bir adayı, ikinci tura taşımanın hesaplarını yapmaktadır. O açıdan ismin biraz geç açıklanması daha da sağlıklı olacaktır." ifadesini kullandı.
İsim vermek istemeyen Çiçek, "Aklımda parti içinden bir isim var." dedi.
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