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Beştepe'de tarihi MGK

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına Başbakan Binali Yıldırım son kez katılacak. Toplantıda Başbakanlık makamı da son kez temsil edilecek.

Beştepe'de tarihi MGK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15:30'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

'BAŞBAKANLIK' MAKAMI SON KEZ MGK'DA TEMSİL EDİLECEK

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da yer alacak.

Toplantı, Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak katılacağı son toplantı olmasının yanısıra, Başbakanlık makamının yer alacağı son toplantı olma özelliğini de taşıyacak.

24 HAZİRAN'DAN SONRA YENİ DÖNEM

16 Nisan halkoylamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edilmesiyle yeni sistemin ilk adımları atılmaya başlanmıştı. Söz konusu adımlardan birisi de Başbakanlık makamının kalkması olacak. 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakanlık makamı da resmen kalkmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MGK Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başbakanlık

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