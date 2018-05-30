Beştepe'de tarihi MGK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15:30'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.
'BAŞBAKANLIK' MAKAMI SON KEZ MGK'DA TEMSİL EDİLECEK
Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da yer alacak.
Toplantı, Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak katılacağı son toplantı olmasının yanısıra, Başbakanlık makamının yer alacağı son toplantı olma özelliğini de taşıyacak.
24 HAZİRAN'DAN SONRA YENİ DÖNEM
16 Nisan halkoylamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edilmesiyle yeni sistemin ilk adımları atılmaya başlanmıştı. Söz konusu adımlardan birisi de Başbakanlık makamının kalkması olacak. 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakanlık makamı da resmen kalkmış olacak.
Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir
Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var
Ramazanda iftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum