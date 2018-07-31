Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık etti.
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