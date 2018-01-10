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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 16:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi Beştepe'de. Kritik görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ittifak konusunun masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

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Devlet Bahçeli Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Reis ve Bahçeli ve onların yanında olanlar,Bundan sonra Yola Birlikte Devam Edecekler Bozkurt İşareti yapanlar ve Rabia İşareti yapanlar 15 Temmzu'da Tankların Üzerine elele Omuz Omuza çıktıklarında Bu Karar Alındı Bu; o vakit Lağım Çukurlarında Gizlenmiş olanların yada "Tayyip Gitsinde Neolursa Olsun "diyen çukur zihinlerin anlayabileceği bir durum değil
el öpmeye mi gitmiş ama bahçeli reisten en az 20 yaş büyük ama el öpmeye gidiyor
Talimatları ezberletiyordur....Yakayı öyle bir kaptırmışki, tükürdüklerinin hepsini yalattılar...
Allah ;T.ç'yi 16 Yıldır kan ve kaos ortamına getiren (kan ve kaos)veya ortak olanların hepsini inşallah ebuleheb soyu gibi yapar,tez zamanda.t.ç huzur bulur.1151
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