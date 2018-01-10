Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ittifak konusunun masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.
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