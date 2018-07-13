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Beştepe'de yeni kabinenin ilk toplantısı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

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Beştepe'de yeni kabinenin ilk toplantısı Beştepe'de yeni kabinenin ilk toplantısı 
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