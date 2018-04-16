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Beyaz Saray, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’deki misyonunun değişmediği belirtilirken, Başkan Donald Trump’ın Amerikan güçlerinin bölgeden mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediği vurgulandı.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın yaptığı açıklamada, "ABD misyonu değişmedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’deki misyonunun değişmediği belirtilirken, Başkan Donald Trump’ın Amerikan güçlerinin bölgeden mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediği vurgulandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın yaptığı açıklamada, "ABD misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD güçlerinin mümkün olduğunca çabuk bir şekilde eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok edip, bir daha ortaya çıkmasının önüne geçecek koşulları oluşturmak konusunda kararlı olduklarını belirtti" ifadeleri yer aldı. Sanders, “Buna ilaveten, bölgesel müttefik ve partnerlerimizin, bölgeyi güvenlik altına alabilmek için gerek askeri gerek finansal açıdan daha büyük sorumluluk almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye’den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye’de kalmaya biz ikna ettik. Suriye’ye düzenlenen saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump’ı biz ikna ettik" açıklamasında bulunmuştu.

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