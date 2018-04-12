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Beyaz Saray: “İki lider, durum hakkında yakın temasta kalacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İki lider durum hakkında yakın temasta kalacaklar” dedi.
ABD’nin Suriye yönelik askeri operasyona hazırlıklı olun açıklamasının ardından iki lider gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray iki liderin Suriye’deki son durumu değerlendirdiklerini belirterek, “Trump, Suriye’deki mevcut krizi görüşmek üzere Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, durum hakkında yakın temasta kalacaklar” ifadeleri kullanıldı.

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