Beyaz Saray, Rusya’nın ABD diplomatlarını sınır dışı kararı üzerine, Rusya’nın tepkisinin beklenmedik olmadığını ve ABD’nin bununla başa çıkacağını açıkladı.
Rusya’nın ABD’nin St. Petersburg Konsolosluğu’nu kapatacağını ve 60 ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğini açıklaması üzerine Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın ABD diplomatlarını sınır dışı etme kararının ABD-Rusya ilişkilerinde daha da kötüleşmeye işaret ettiği bildirilerek, Rusya’nın tepkisinin beklenmedik olmadığı ve ABD’nin bununla başa çıkacağı belirtildi. Açıklamada, "Rusya’nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmek için attığı adım, ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir. ABD’nin ve 20’den fazla AB ve NATO üyesi ülkenin Rus istihbarat yetkililerini ülkeden çıkarması, Rusya’nın İngiltere’deki saldırısına uygun bir karşılıktı. Rusya’nın buna verdiği cevap beklenmedik değildir ve ABD bununla başa çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.
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