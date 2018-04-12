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Beyaz Saray: “Trump, kimyasal saldırıdan Suriye ve Rusya’yı sorumlu tutuyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 00:04 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Donald Trump Suriye’deki kimyasal saldırıdan Rusya ve rejimi sorumlu tutuyor” dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Suriye’ye olası operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Donald Trump Suriye’deki kimyasal saldırıdan Rusya ve rejimi sorumlu tutuyor” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği basın toplantısında Suriye’ye olası operasyonla ilgili açıklama yaptı. Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye rejiminin kimyasal saldırısına karşılık olarak herhangi bir hareket planı sunmadığını ifade etti.
Sanders, Trump’ın askeri seçenekler dışında birçok seçeneği olduğunun altını çizerek, tüm seçeneklerin halen masada olduğunu ve Trump’ın seçenekleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Trump’ın kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye’yi sorumlu tuttuğunu ifade eden Sanders, Trump’ın Twitter’daki yorumlarının problem oluşturmadığı yorumunu yaptı.
Beşar Esad rejimi, başkent Şam’daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan’da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından Şam’a operasyon sinyalleri vermişti. Rusya ise ABD’nin Suriye’yi vurması durumunda füzeleri engelleyeceği açıklamasını yapmıştı.

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