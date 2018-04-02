Beyaz Saray, Trump’ın Putin’i Washington’a davet ettiğini doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin’i Washington’a davet ettiğini doğruladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sara Sanders, 20 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi esnasında Trump’ın Putin’i ABD’nin başkenti Washington’a davet ettiğini doğruladı. Sanders, "Devlet başkanları, Beyaz Saray da dâhil olmak üzere pek çok farklı yerde gerçekleştirilebilecek olası bir ikili toplantı hakkında konuştular. Henüz bu bilgiden başka bir şey söyleyemeyiz" dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Trump ile Putin arasında 20 Mart’ta yapılan telefon görüşmesi esnasında ABD Başkanı’nın Putin’i Washington’a davet ettiğini açıklamıştı.
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Hepsini bir bir anlattı! Boş zamanlarında öğrencisini odasına çağırıp...
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum