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Beyaz Saray’dan Kuzey Kore’ye: “Görüşmeye açığız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

ABD, dün yaptığı açıklamada nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusunun sonuca kavuşması için Kuzey Kore ile Güney Kore ve uluslararası komitelerin de katılacağı bir toplantıya açık olduğu kaydedildi.

ABD, dün yaptığı açıklamada nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusunun sonuca kavuşması için Kuzey Kore ile Güney Kore ve uluslararası komitelerin de katılacağı bir toplantıya açık olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kuzey Kore tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar, barışçıl baskı kampanyalarına devam edeceklerini belirtti.
Nükleer silahlanmadan vazgeçmenin Kuzey Kore’nin faydasına olacağını kaydeden Beyaz Saray, Pyongyang’ın gün içerisinde açıklama yapması halinde görüşmeye hazır olduklarını ve Kuzey Kore’nin atacağı adımı nükleer silahsızlanmaya gidecek olan uzun yolun ilk hamlesi olarak kabul edeceklerini ifade etti. Bununla birlikte, ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer çalışmalarını tamamen sonlandırdığına emin olması gerektiği bildirildi.
Güney Kore Hükümeti dün sabah saatlerinde Kuzey Kore’den gelen üst düzey heyetle yaptığı toplantıda, Kuzey Kore’nin ABD ile görüşmeye açık olduğunu aktarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Ocak ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Donald Trump’ın da böyle bir görüşmenin hem Kore yarım adası hem de Kuzey Kore-ABD ilişkileri için faydalı olacağını düşündüğünü ifade etmişti.

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