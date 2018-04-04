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Beyaz Saray’dan Suriye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye terör örgütü DEAŞ’ı yok etme misyonunun “hızla sona yaklaştığı” belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerleri çekmek istediğine ilişkin açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan kritik bir açıklama geldi.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “DEAŞ’ın nerdeyse tamamen yok edilmesiyle, Suriye’deki DEAŞ’ı ortadan kaldırmaya yönelik askeri misyon hızla sona yaklaşıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye terör örgütü DEAŞ’ı yok etme misyonunun “hızla sona yaklaştığı” belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den askerleri çekmek istediğine ilişkin açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan kritik bir açıklama geldi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “DEAŞ’ın nerdeyse tamamen yok edilmesiyle, Suriye’deki DEAŞ’ı ortadan kaldırmaya yönelik askeri misyon hızla sona yaklaşıyor. ABD ve müttefikleri, Suriye’deki DEAŞ varlığını ortadan kaldırmaya kararlı” ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’deki varlığının çok maliyetli olduğunu belirterek “Suriye’deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum” demişti. Ancak Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’nin Suriye’deki maliyetini karşılaması durumunda, ABD’nin Suriye’de kalmaya istekli olabileceğini ima etmişti.

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