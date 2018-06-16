HABER

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Beykoz'da vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim otobüsü çamura saplandı. Gençlerden otobüsü itmeleri için yardım isteyen İnce, zaman zaman sinirlendi. Otobüs çamurdan kurtarılamayınca başka bir araca binen İnce, diğer programına geçti.

Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çayırına gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, vatandaşlara hitap etti. Otobüsün üzerinde yaptığı konuşmanın ardından tekrar içeri girerek vatandaşları selamlayan İnce, bir diğer programına gitmek üzere Beykoz'dan ayrılmak istedi. Ancak bu sırada çamura saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak gençlere seslenen İnce, otobüsü kurtarmak için yardım isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Çok sayıda partili otobüsün arkasına geçerek, itmeye başladı. Ancak ittikçe çim alana daha da saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Otobüs geriye kayması üzerine doğru kayınca partilileri uyaran İnce, mikrofonu bir an olsun elinden bırakmadı. Otobüs bir türlü yerinden hareket etmeyince sinirlendiği gözlenen İnce, otobüs önünde biriken kalabalığa, "Bakın mitingimiz var otobüs battı buraya çıkmamız lazım, kenara çekilirseniz çıkarız" diye seslendi. Muharrem ince kalabalığın bir türlü dağılmaması üzerine ise "Gençler işe yaramak istiyorsanız gidin arkadan öne doğru itin" uyarısında bulundu.

AW421478_01

AW421478_03

İHA

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnceİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
AK Parti’den MHP’ye bayram ziyaretiAK Parti’den MHP’ye bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Beykoz

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.