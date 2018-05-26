Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Niğde Temsilciliği'nin açılışını yaptı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı Niğde Temsilciliği'nin açılışı, vakfın yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Niğde Feridun Zeren Caddesi'nde bulunan TÜGVA Niğde Temsilciliği'nin binasının açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, TÜGVA Niğde Temsilcisi Burak Yaşar, AK Parti Niğde milletvekili adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve hemen ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin okunması ile başlayan törende konuşan TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini kuracak olan gençlerin değerlerini benimsemiş, kimliğini bilen, hangi inanç dünyasına, hangi medeniyet değerlerine ait olduğunu çok iyi bilen gençler olarak yetişmesini kendine hedef edinmiş olan Türkiye’nin her yerinde ortaokuldan üniversiteye, çalışan gençliğe kadar, teşkilatlanan, gençlere sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı olduklarını söyledi. Gençliğin korunmasının anayasal bir görev olduğunu belirten Erdoğan, "Nelerden korunması? İşte bütün muzır etkenlerden uyuşturucusundan, teknoloji bağımlılığına varana kadar sigarasından alkol bağımlılığına varıncaya kadar korunması. Bakıyorsunuz, dünyanın bütün medyası, bütün sineması, bütün endüstrileri bu bağımlılıkları gençlerin önüne en kolay şekilde ulaşacağı mesafeye getirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar bununla mücadeleyi konuşuyorduk. Artık Türkiye olarak hamdolsun öyle bir noktaya geldik ki bütün bu muzır unsurları, gençliğimizi zehirleyen bu etkenleri önümüze sunan, süren zihniyetle mücadeleye başlayabildik. Bunlarla mücadele etmemiz için, bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu" dedi. 'CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ' Bu duruşa halel gelmemesi için 24 Haziran seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan şöyle devam etti: "Dünyadaki mazlumların umudu olan, Türkiye'nin son 15-16 yıldaki büyük atılımlarının mimarı olan liderimizi, cumhurbaşkanımızı yine destekleyeceğiz. Güçlü destekle inşallah 15 Temmuz'un arkasında olanlara bir kere daha güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Türkiye'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması bitmiş değildir. Nasıl ki 28 Şubat'la hesaplaşmamızı bitiremediysek bizim 15 Temmuz'la hesaplaşmamız lazım ki bir daha bu milletin yurt dışındaki düşmanları ve onların içerideki işbirlikçileri böyle ihanetlere kahpeliklere yeltenmesinler. Onun için milletin liderinin yanındaki duruşu çok büyük önem arz etmektedir. Liderimizin yanındaki duruşunu AK Parti'nin 15-16 yıllık hizmetlerin mimari olan partimizin yanındaki duruşu da inşallah sergilemek durumundayız. İnşallah Türkiye'yi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de vereceği güçle 24 Haziran'dan sonra çok aydınlık günler bekliyor. Düşmanlarımız bunun farkında, bizler de farkında olursak 24 Haziran'dan sonra Türkiye çok daha aydınlık günlere uyanacaktır." Yapılan konuşmaların ardından TÜGVA Niğde temsilcisi Burak Yaşar tarafından TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet’e karakalem resimleri, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından da kilim hediye edildi. TÜGVA Niğde temsilciliğinin yeni binasının açılışının ardından Bilal Erdoğan, Niğde Belediyesi tarafından verilen iftarda vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

