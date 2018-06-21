Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı Mustafa Dursun, 24 Haziran seçimlerinde "Cumhur İttifakı"nı destekleyeceklerini açıkladı.

Dursun, Tahtakale Kültür Merkezi'ndeki dernek binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde dahili ve harici birçok oyun oynandığını söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılı öncesinde, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, solcu-sağcı, laik-antilaik diyerek birbirine düşürülen, dışarıda ise IMF kapılarında borç dilenen bir ülke olduğunu belirten Dursun, şöyle devam etti:

"Sağlık sistemi çökmüş, sosyal devlet ilkeleri zedelenmişti. Birçok kamu kurumu dışarıdan gelecek borç parayla maaşları ödemekteydi. Kaos ve istikrarsızlık had safhaya ulaşmıştı. Dünya ekonomileri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin adı çok gerilerdeydi. Birileri de bu durumdan faydalanarak kirli emellerine ulaşmaya çalışıyordu. Ülke kaynaklarımızı ve doğal zenginliklerimizi kontrol altına alarak ülkemizi geri bırakma hevesine kapılmışlardı. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti hükümetinin attığı doğru adımlar ve tutarlı politikalar neticesin de tüm bu olumsuzluklar yavaş yavaş bertaraf edildi. Sağlık, ulaşım, demokrasi ve ekonomik kalkınma alanların da yapılan reformlarla ülkemiz adeta Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemi gibi şahlanmaya başladı."