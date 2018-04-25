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Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, aday adaylığını açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yarın Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yarın saat 09.30’da AK Parti İl Başkanlığında belediye başkanlığında istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimlerde aday adaylığı açıklayacak.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yarın Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yarın saat 09.30’da AK Parti İl Başkanlığında belediye başkanlığında istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimlerde aday adaylığı açıklayacak. Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Başkan Yağcı, yarın saat 09.30 il başkanlığında İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın hazırda bulanacağı basın toplantısında belediye başkanlığından istifa edeceğini söyledi. Başkan Yağcı, ayrıca istifa dilekçesini yarın basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

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