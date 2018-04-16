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Bilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

BİLECİK'te de CHP'liler Türkiye genelinde olduğu gibi 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile oturma eylemi yaptı.

Bilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te de CHP'liler Türkiye genelinde olduğu gibi 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile oturma eylemi yaptı.
Belediye Aile Sosyal Tesisleri önünde toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı. CHP İl Başkanı Metin Yaşar yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklediği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kalabalık oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Bilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptıBilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptıBilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptıBilecik'te CHP'liler oturma eylemi yaptı

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