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Bilgi edinme başvuru sayısında artış

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bilgi edinme hakkı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 1 milyon 806 bin 958'e ulaştı - En çok başvuru yapılan ilk 3 kurum, sırasıyla, YÖK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı oldu

Bilgi edinme hakkı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 1 milyon 806 bin 958'e ulaştı.

TBMM Başkanlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2017 yılında yapılan başvurulara ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Açıklamaya göre, bilgi edinme hakkı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 1 milyon 806 bin 958'e ulaştı.

Söz konusu başvuruların 1 milyon 459 bin 234'ü cevaplandırıldı, 114 bin 854'ü kısmen cevaplandırıldı, 115 bin 941'i ise reddedildi. Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı ise 797 olarak gerçekleşti.

- En çok başvuru YÖK'e

Bilgi edinme hakkı kapsamında en çok başvuru yapılan ilk 3 kurum; 177 bin 735 başvuru ile YÖK, 118 bin 629 başvuru ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 76 bin 757 ile Adalet Bakanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 20 bin 174, Başbakanlığa 27 bin 514, Genelkurmay Başkanlığına bin 542 başvuru gerçekleştirildi.

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