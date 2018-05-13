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"Bilgiye dayanan bir toplum haline gelmedikçe faturayı öderiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bilgiye dayanan bir toplum haline gelmedikçe faturayı öderiz. O fatura pahalı bir fatura. 300 yıldır ödediğimiz fatura budur"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bilgiye dayanan bir toplum haline gelmedikçe ödenecek faturanın pahalı olacağını belirterek, "O fatura pahalı bir fatura. 300 yıldır ödediğimiz fatura budur." dedi.

Demircan, Canik ilçesindeki Meşe Orman Park ve Zübeyde Hanım Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'da gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına değinerek, şehir hastanesi hakkında bilgi verdi.

24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı ve 25. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapılacağını belirten Demircan, "Millet bu vesayet sistemini sona erdirme karanını Nisan 2017'de verdi. Aslında 24 Haziran'da yapacağımız seçimi 2017 Nisan'ında yaptık. Millet tercihini verdi, anayasasını değiştirdi. Şimdi onun uygulamasını yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayet ve dışa bağımlılığın sona ereceğini, Türkiye'nin kalkınmasının daha da hızlanacağını anlatan Demircan, şu söyledi:

"Sürekli darbeler Türkiye'yi geri bıraktı. 1950'lerde gidip kurtardığımız Güney Kore bile bizi kısa sürede geçti. Biz darbelerden başımızı kaldırıp Türkiye'nin kalkınmasını, arzuladığımız noktaya çekemedik. Şimdi görülecektir ki Türkiye güçlü parlamento, güçlü irade sayesinde kalkınmasını bir kat daha artıracaktır."

Türkiye'nin geleceğinin bilgi ve teknolojide olduğuna işaret eden Demircan, "Bilgiye dayanan bir toplum haline gelmedikçe faturayı öderiz. O fatura pahalı bir fatura. 300 yıldır ödediğimiz fatura budur. Bilgideki, teknolojideki açığın faturası. Onun da dayanağı birlik beraberlik, güçlü siyasi iktidarlardır." ifadesini kullandı.

Anneler Günü nedeniyle açılışa katılan kadınlara karanfil dağıtan Bakan Demircan ardından, park ve konak açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ile vatandaşlar katıldı.

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