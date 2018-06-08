TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bilgiye ulaşmanın yolu eğitim ve okumaktır. Eğer okumayıp eğitim almazsak, bilgi sahibi de olmazsak emin olun fikir sahibi de olamayız." dedi.

Aydın, beraberinde milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla Altınşehir Anadolu Lisesinde öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Aydın, burada yaptığı konuşmada, 12 yıllık eğitim maratonu olduğunu ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü söyledi.

Aydın, 7'den 70'e doğumdan ölüme kadar insanoğlunun hep öğrendiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanoğlu hep öğrenmek ister. Öğrenmenin yaşı yoktur. Hiçbir şekilde öğrenmede geri durmak olmaz. Onun için bizim için her zaman öğrenme ve düşünceye, düşünce için de onun ham maddesi bilgiye ihtiyacımız var. Bilgiye ulaşmanın yolu eğitim ve okumaktır. Eğer okumayıp eğitim almazsak, bilgi sahibi de olmazsak emin olun fikir sahibi de olamayız. Bizler eğitim ve öğretim alanının ikisini de yapmak durumundayız."

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan Aydın, "Bir defa gençliğimizin geleceğe dair meşru bir hedefinin olması lazım. Bu ülkenin çok iyi doktor, öğretmen, mühendis, ayakkabı boyacısı ve kaporta ustasına da ihtiyacı vardır. Bu mesleklerin hepsi değerlidir. Aslolan bu seçtiğiniz alanların hangisi olursa olsun, o alanda en iyisini yapabiliyor musunuz? En önemlisi en iyisi olabilmek ve bu mümkün. Kendinize güvenin, emin olun yapabilirsiniz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aydın, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

