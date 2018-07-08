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Bilim dünyasından "15 Temmuz Anma Haftası" etkinliklerine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan, AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi bu yıl, 12-15 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek - AVRASYA Doğal 2018 Genel Koordinatörü Mehmet Rüştü Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilki 2015'te Sapanca'da, ikincisi de 2016'da Antalya'da yapılan zirvenin bu yılki bölümüne, 20'ye yakın ülkeden katılım beklendiğini belirtti

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan, AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi bu yıl, 12-15 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilki 2015 yılında Sapanca'da yapılan, ikincisi de 2016 yılında Antalya'da organize edilen zirvenin bu yılki bölümü; 9 bakanlık, 8 üniversite ve 80'in üzerinde STK'nin desteğiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda yapılacak.

AVRASYA Doğal 2018 Genel Koordinatörü ve Doğal-Der Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kapsamlı ve geniş katılımlı olan zirvenin bu yılki bölümünü, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilere armağan etmekten büyük onur duyduklarını belirtti.

1071'den 2071'e bin yıllık beslenme alışkanlıkları, bunun sağlık üzerindeki etkileri, doğal beslenme, gıda güvenliği, gıda israfı, sağlıklı yaşam ve sporda güncel sorunlar ile pek çok beslenme ve sağlık konularının zirvede ele alınacağını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada iyi tarım uygulamaları, güvenilir gıda üretimi, doğal beslenme ile birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp teknikleri ve sağlıklı yaşamla ilgili yöntem arayışları da hızla devam etmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak son zamanlarda organik tarım, yöresel ve doğal ürünler, bitkisel gıda takviyeleri gibi ürünler ve apiterapi, akupunktur, hacemat gibi tedavi yöntemleri oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak bu konuda yapılan her yanlış bilgilendirme ve uygulama, telafisi zor problemleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle böylesine önemli bir konu; farklı disiplinleri bir arada ilgilendiren, bakanlıklar üstü bir olgu olarak görülmektedir."

Prof. Dr. Karaman, bu çerçevede; konuya son derece duyarlı olan Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, ilgili bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, önemli STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili paydaşların bizzat katılımları ile geniş platformda 2015 yılında Sapanca’da, 2016 yılında da Antalya'da düzenlenen etkinliklerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

- "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, uygulamalı ele alınacak"

Bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, bu amaçla Ankara'da uluslararası "AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi" 2018 kongre ve sergi etkinliklerinin organize edildiğini bildirdi.

Karaman, etkinliklerde iyi tarım uygulamaları ve organik üretim, gıda güvenliği ve güvenirliği, gıda israfı sorunları, beslenme ve diyetetik, apiterapi, coğrafi işaretler, gastronomi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sağlıklı yaşam ve spor konularının uygulamalı olarak ele alınacağını kaydetti.

Zirvenin, başta TOBB, TİM, TÜMSİAD, ASKON, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATO olmak çok sayıda STK ve birlikler tarafından desteklendiğini vurgulayan Karaman, Ankara Üniversitesi ile Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılacak zirveye, 20'ye yakın ülkeden katılım beklendiğini aktardı.

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