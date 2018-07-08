"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan, AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi bu yıl, 12-15 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilki 2015 yılında Sapanca'da yapılan, ikincisi de 2016 yılında Antalya'da organize edilen zirvenin bu yılki bölümü; 9 bakanlık, 8 üniversite ve 80'in üzerinde STK'nin desteğiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda yapılacak.

AVRASYA Doğal 2018 Genel Koordinatörü ve Doğal-Der Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kapsamlı ve geniş katılımlı olan zirvenin bu yılki bölümünü, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilere armağan etmekten büyük onur duyduklarını belirtti.

1071'den 2071'e bin yıllık beslenme alışkanlıkları, bunun sağlık üzerindeki etkileri, doğal beslenme, gıda güvenliği, gıda israfı, sağlıklı yaşam ve sporda güncel sorunlar ile pek çok beslenme ve sağlık konularının zirvede ele alınacağını anlatan Karaman, şunları kaydetti: