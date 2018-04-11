Kocaeli’de düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nin açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Bin 52 Ar-Ge ve Tasarım Merkezimiz, 77 adet Teknoloji Geliştirme, 311 Organize Sanayi Bölgemizle Türk sanayisinin ve yüksek teknoloji üretiminin hizmetindeyiz” dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen “Sanayi ve Teknoloji Zirvesi”nin açılış töreninde konuştu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği himayelerinde, Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, siyasi pati temsilcileri ve çok sayıda sanayici ve vatandaş katıldı.

“Çabamız bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını, Türkiye’ye kazandırmaktır” Törende konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Geride kalan yıllar içinde, Gebze Teknik Üniversitesi; ülkemizin en dikkat çeken, en güzide eğitim kurumlarından biri olmayı başarmıştır. TÜBİTAK’ın belirlediği, ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde’ 3. sırada yer alan üniversitemiz, aynı zamanda Araştırma Üniversitesi statüsündedir. Gebze Teknik Üniversitesi’nin elde ettiği başarılar, sadece eğitim dünyamız için değil, Türk bilimi, teknolojisi ve sanayisi için de gurur kaynağıdır. Yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerler, işte buralardır. Bizim bütün arzumuz ve çabamız; bir eli bilimde, diğer eli hayatın içinde olan bir üniversite anlayışını, Türkiye’ye kazandırmaktır. Bilimle hayatı, bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz. Bu çerçevede bilim, sanayi ve üniversitenin, birbirini destekleyen, birbirine omuz veren kurumlar olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

“Yeni teşvik sistemi, teknolojik gelişmeyi destekleyen bir sistemdir”

Üniversitelerden en büyük beklentilerinin toplumun ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek olduğunu dile getiren Faruk Özlü, “Artık dünya, yeni bir sanayi ve teknoloji anlayışına doğru ilerliyor. Bu anlayışın zorunlu kıldığı insan kaynağı modelini, Türkiye’nin hizmetine sunmamız şarttır. Bunun için, geleceğin istihdam alanlarına odaklanan bir üniversite modelini benimsemiş bulunuyoruz. Bunun en son örneği 2 gün önce, zatı alinizin büyük desteği ve Sayın Cumhurbaşkanımız’ın himayesinde açıklanan, Proje bazlı teşvik sistemidir. Bu yeni teşvik sistemi, özü itibariyle, teknolojik gelişmeyi destekleyen, cari açığımızı azaltan ve ülkemizin rekabet gücünü artıran bir sistemdir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı tüm bağlı kuruluşlarımız, bütün enerjilerini, yüksek teknolojiye odaklamış durumdadır. KOSGEB ve TÜBİTAK; teknoloji odaklı ürünlere, birçok teşvik paketiyle destek vermektedir” diye konuştu.

“Hedefimiz yerli ve milli üretim yoluyla, teknolojide sınıf atlayan bir Türkiye’dir”

Sayıları giderek artan AR-GE ve tasarım merkezleri ile bilim ve teknolojide Türkiye’nin giderek geliştiğini belirten Bakan Özlü, “Sayıları bin 52’ye ulaşan Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizle, 51 ilimizde faaliyet gösteren 77 adet Teknoloji Geliştirme Bölgemizle, 311 Organize Sanayi Bölgemizle, üniversitelerimizdeki araştırma ve uygulama merkezlerimizle Türk sanayisinin ve yüksek teknoloji üretiminin hizmetindeyiz. Hedefimiz yerli ve milli üretim yoluyla, teknolojide sınıf atlayan bir Türkiye’dir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizden, hiçbir biçimde geri adım atmadan, yolumuza devam edeceğiz. Bu hedefe doğru yürürken, en büyük dayanağımız; bilgi üreten, bilim üreten, teknoloji üreten üniversitelerimizdir. Gebze Teknik Üniversitesi’ne bilim ve teknoloji alanında üstlendiği büyük misyonda, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.