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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "(Yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanması) Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "(Yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanması) Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz."


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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Konya yerli otomobil

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