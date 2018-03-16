Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, WIN EURASIA’yı gezdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayi Fuarı Win EURASIA da stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye sanayiinin son teknoloji ürünlerinin sergilendiği Sanayi Fuarı WİN EURASIA Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Fuara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Bakan Özlü, yetkililerden fuarla ilgili bilgiler alıp stantları dolaştı. Özlü, stantlar arasında genç üniversitelilerin icatlarını da inceledi. Özlü, yetkililerden aldığı bilgilerin ardından fuardan ayrıldı.
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