HABER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, WIN EURASIA’yı gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayi Fuarı Win EURASIA da stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.Türkiye sanayiinin son teknoloji ürünlerinin sergilendiği Sanayi Fuarı WİN EURASIA Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayi Fuarı Win EURASIA da stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türkiye sanayiinin son teknoloji ürünlerinin sergilendiği Sanayi Fuarı WİN EURASIA Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Fuara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Bakan Özlü, yetkililerden fuarla ilgili bilgiler alıp stantları dolaştı. Özlü, stantlar arasında genç üniversitelilerin icatlarını da inceledi. Özlü, yetkililerden aldığı bilgilerin ardından fuardan ayrıldı.

İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.