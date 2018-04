Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün 23 Nisan mesajı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Faruk Özlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan 1920, milletimizin ayağına pranga vurulmaya çalışıldığı, cennet vatanımızın dört bir yandan işgal edildiği bir ortamda, milletçe dirilişimizin sembolüdür. 98 yıldır bağımsızlığımızın sembolü olan TBMM, bundan sonra da ilelebet, demokrasimize güç vermeye, bağımsızlığımızın sembolü olmaya devam edecektir. 23 Nisan 1920’de her tarafımızı toplarıyla, tüfekleriyle, askerleriyle saran düşmanlar, bugün de farklı enstrümanlarla aynı hain emellerini gerçekleştirmenin peşindeler. Nasıl ki o gün her türlü imkânsızlığa rağmen o bağımsızlık savaşını kazandıysak, bugün de ayağımıza pranga vurulmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. 23 Nisan’ın armağan edildiği sevgili çocuklarımız; ülkemizin umudu ve yarınlarımızın garantisidir. Bilimi ve teknolojiyi özümseyerek geleceğe hazırlanan çocuklarımız, her alanda yüzümüzü ağartmaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız; geleceğin bilim insanları olarak, bilim ve teknoloji dünyasına katkıda bulunacaklardır. Bu vesileyle; bu özel günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Destansı mücadeleleri ile bizlere bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”