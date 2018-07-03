Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türkmen'i ile kardeşiz, beraberiz. Şimdi değil bin yıldır burada beraberiz. Bu zenginliğimiz üzerinden bizi birbirimize düşürmek isteyenler özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkıyor." dedi.

Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti 27. Dönem Kars milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Akyaka ilçesini ziyaret edip AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti.

İki milletvekili olarak 5 yıl hizmet edeceklerini belirten Arslan, "Son 15 yıldır Türkiye'nin her yerinde bir hizmet seferberliği var. AK Parti ile doğu-batı arasındaki kalkınmışlık farkını gidermek adına bir hizmet seferberliği var. Bu hizmet kervanını ekip anlayışıyla yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde Meclise taşındığına dikkati çekti.