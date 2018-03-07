HABER

Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 07:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın İstanbul Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki arsaları için özel sözleşmeler yapıldığını iddia etti. Yarkadaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı sokaktaki hak sahibi vatandaşların arsalarının satılması için tebligat gönderdi" dedi.

Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama

Barış Yarkadaş, “Söz konusu bölgede yer alan arsaları için Başbakan Binali Yıldırım, eşi ve yakınları ile imtiyazlı şartlarda sözleşme imzalayan inşaat firması, dayattığı sözleşmeyi imzalamayan bazı hak sahiplerinin arsalarının satışını istiyor. Bu vicdana sığmaz, bu eşitlik ilkesine aykırı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın istediği sözleşme koşullarının yerine getirilmesi çağrısında bulunan Barış Yarkadaş açıklamasında, Kadıköy sınırları içerisinde yer alan Merdivenköy Mahallesi, 287 pafta, 3429 ada 6 sayılı parseldeki yapıların, 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini hatırlattı.

“ADALET VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI…”

Hak sahiplerinin çoğunluğunun Mutlu Turizm Seyahat ve Taşımacılık İnşaat Gıda İthalat ve ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaştığını belirten Barış Yarkadaş, şu bilgileri verdi:

“Firma 10 bin 350 m2’lik adada bulunan 165 arsa sahibi ile sözleşme imzalarken, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın 10’ar metrekare büyüklüğündeki arsalarının yapımı için diğer sakinlerden farklı olarak gizli ve imtiyazlı bir sözleşme yapılıyor. Üstelik bu sözleşme diğer hak sahiplerinden de saklanıyor.

Firmanın dayattığı sözleşmeyi kabul etmeyen hak sahipleri ise diğer sözleşmelerde yer alan şartların eşitlik ilkesi gereği kendilerine de tanınmasını talep ediyorlar. Ve istedikleri sözleşmeyi imzalaması için firmayı birçok kez notere davet ediyorlar.

“VATANDAŞIN DAVETİNİ NEDEN KABUL ETMEDİNİZ?”

Ancak, firma, daha önce kabul ettiği ve bazı hak sahiplerinin de imzaladığı sözleşmeye bile noter kanalıyla gelen davet çağrılarına rağmen imza atmıyor.

Vatandaşla sözleşme imzalamakta direnen firma, 25 Ocak 2018 tarihli dilekçeyle hak sahiplerinin arsaların satılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruyor. Nedense hiç vakit kaybetmeyen bakanlık da 16 Şubat 2018 tarihli ve 51335456-303.04-E.4883 sayılı yazı ile dayatılan sözleşmeyi imzalamayan hak sahiplerinin arsalarının 13 Mart 2018 saat 09.30’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağını bildiriyor. ”

“HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ…”

Hak sahiplerinin haklı taleplerinin yerine getirilmesini ve adaletsizliğin bir an önce giderilmesi çağrısında bulunan Barış Yarkadaş, arsaları satılmak istenen hak sahiplerinin, imzalamak istedikleri sözleşmenin zaten firma tarafından kabul edildiğini ve birçok hak sahibi tarafından da imzalandığını da kaydederek şunları söyledi:

“Vatandaşımızın talebi Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın ve diğer hak sahiplerinin imzaladığı sözleşmelerde yer alan hükümlerin kendilerine de uygulanması. Zaten müteahhit daha önce Kadıköy 8. Noterliği’nin 07.03 2014 tarihinde onayladığı 03793 no’lu sözleşmeyi kabul etmiş. Bir kısım vatandaşımız da imzalamış. Neden yeni bir sözleşme dayatıyorsunuz? Bu vatandaşlarımız da imzalasın ve sorun çözülsün. Müteahhit firma sırtını Başbakan’a dayamış, vatandaşa eziyet ediyor. Bu hem güçlü hem suçlu olma psikozudur. Bunun arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Bu adalete de, eşitliğe de aykırı. Tam anlamıyla vicdansızlık. Başbakanın istediği sözleşmeyi imzalayan firma, vatandaşın istediği sözleşmeyi de imzalasın."

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş CHP binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

Robinho: Alex gibiler dünyaya 1 kez gelir!

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Açık oy gizli sayım yapalım da iktidara gelin bari yada tek sizin parti kalsın onu mecburen seçsin halk! Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi; bu millet yaptıklarını asla unutmayacak!
kesinlikle inanmam milyar ali öyle bir şey yapmaz bakın manda maltada şirketler için singapurdaki kumarhaneler için getirin meclise görüşelim dedi ama chp oylarıyla reddedildi hah ha hah ha
bu millet görmüyor demeyeceğim artık. göre göre veriyor. hepsinden hak olarak alacaklıyız. allah sorsun size inşallah. ne cevp vereceksiniz. bilmiyorduk mu diyeceksiniz. YETİM HAKKI YETİM.
Sn. Vekil bir gün doğru bişey söyler buna kendiside inanmaz. Ahlak yasası çıkmalı. Kim iddia ettiği şeyi ıspat demezse cezalandırılmalı.
83 sıra numaralı soroscu kimdi barış yarkadaş tekrarlasana bir daha ? unuttukmu sanıyorsun işiniz gücünüz iftira yalan atmak başkada bir siyaset bilmiyorsunuz SOROSCULAR kimlerdi söyle şakıyordun vekil olmadan vekilliği kapınca sustun değil mi
Şaşırdık mı? Elbette hayır. İzmir Sığacık Marinada da bildiğim kadarı ile büyük hissedar. Malta Adasında da oğullarının şirketleri var. Gemiler, gemicikler sayısını bilen var mı? Sanırsın Başbakan değil de Holding Patronu. Ama oy atarken cebinde 3 kuruşu olan adam bunu sorguluyor mu? Sorgulasaydı bu durumda olmazdık. Kızdığımız AB de kendine gelirini ispatlayamayacağı şahsi küçük oto alsa siyasi hayatı o anda biter. Ama AKP gelince kaldırdığı ilk yasalardan biri nereden buldun yasasıdır. Fazla lafa gerek yok....
Diğer Haberler
Kış Olimpiyatları’ndaki başarısız sonuçlar meclis gündeminde

Kış Olimpiyatları’ndaki başarısız sonuçlar meclis gündeminde

Başkanlar, Mustafa Ataş’ı ziyaret etti

Başkanlar, Mustafa Ataş’ı ziyaret etti

Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

Başkan Babur mazbatasını aldı

Başkan Babur mazbatasını aldı

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.