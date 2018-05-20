Binali Yıldırım: ABD, Kudüs inadından vazgeçmeli

Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda, Filistin halkına destek amacıyla ve "İnsanlık adına Diyarbakır meydanda" sloganıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde yaptığı konuşmada, alandakileri selamladı ve vatandaşların ramazan ayını kutladı.
Başbakan Yıldırım, bir yandan seçime giderken diğer yandan kardeşlerin, komşuların acılarıyla da ilgilenmek durumunda olduklarını ifade ederek, geçen cuma günü İstanbul Yenikapı'da yüz binlerce vatandaşın bir araya gelerek, zulmün karşısında dimdik durduğunu, şimdi de on binlerin önünde Diyarbakır'da olduklarını söyledi.
'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLMEYECEK SORUNU YOK'
Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Her sorunumuzu çözeriz yeter ki barış, kardeşlik, huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin. Gençlerimizin kanına giren alçak terör örgütünü Allah'a şükür sizlerin desteğiyle artık ülkemize, şehrimize zarar veremeyecek hale getirdik. Misak gününde, kalu belada Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmek için ne kendi hukukumuzu çiğneteceğiz ne de başkalarının hukukunu çiğneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
'AMERİKA VE İSRAİL SADECE SEYRETTİ'
Amerikan yönetiminin yanlış karar vererek adeta ateşe benzin döktüğünü söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Büyükelçiliğini inatla bütün uluslararası kanunlara, kurallara aykırı olarak Kudüs'e taşıma inadından vazgeçmedi. 14 Mayıs'ta Amerika, İsrail ile beraber Kudüs'te büyükelçilik açarken, eğlence yaparken aynı zamanda savunmasız bebekler de dahil Filistinli kardeşlerimiz, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldular. Amerika ve İsrail, bu alçakça saldırıyı sadece seyretti, sadece eğlence ile yetindi.
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