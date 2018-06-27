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Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

İzmir'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin, "Ben de olacağım" dedi.

24 Haziran seçiminin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Görüşmenin 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım erdoğan Devlet Bahçeli

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