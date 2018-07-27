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Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlara seslendi. "Kaf-sin kaf" diyen Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi sloganı tam hatırlayamadığını vurgulayarak "Şimdi tam doğru değil mi?" diye sordu.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Başkanı olarak ilk kez geldiği İzmir'de vatandaşlar tarafından Adnan Menderes Havalimanı'nda Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı. Bazı vatandaşlar 'İzmir senin uğurun, sen İzmir’in gururusun' yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanı Yıldırım, havalimanı VIP Salonu'nu dolduran binlerce kişiye hitap etti. Yıldırım, "Yine birlikteyiz. İzmir bizi her zaman bağrına bastı. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir bizi milletvekili yaptı, yetmedi bakan, yetmedi başbakan yaptı. Şimdi de Gazi Millet Meclisi'nin başkanı yaptınız. Sağ olun. İzmir'in bütün ilçelerine, mahallelerine, orada yaşayan bütün kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun" dedi. Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Yıldırım, "Sevgili kardeşlerim, biz her ne kadar Ankara'da olsak da gönlümüz, gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. İzmir huzurun, kardeşliğin şehridir, demokrasinin, kuruluşun şehridir" diye konuştu. Kalabalık, "Binali baba" sloganları atınca Binali Yıldırım, "Harikasınız gençler" karşılığını verdi.

'İZMİR GÖZ BEBEĞİMİZ'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'e ve bütün kentlere bundan sonra da hizmete devam edeceklerini belirterek şöyle dedi:

"Bugüne kadar İzmir'e nasıl göz bebeğimiz gibi baktıysak bundan sonra da milletvekilli arkadaşlarımızla birlikte bize desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen İzmir'e ve aynı şekilde bütün şehirlerimize olduğu gibi hizmet etmeye, sizlerle beraber el ele gönül gönüle geleceğe yürümeye kararlıyız. İzmir'in bütün güzel insanları ile gurur duyuyoruz. Sizlerin bu sevgisini bugüne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Biliyorsunuz, 24 Haziran'da bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir seçim. Bu seçimin özelliği, 95 yıllık parlamenter sistemi değiştiren ve başkanlık sistemini hayata geçiren bir seçim. Özelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum."

'KAF-SİN KAF' SLOGANI

Daha sonra "Kaf-sin kaf" diyen Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi sloganı tam hatırlayamadığını vurgulayarak "Şimdi tam doğru değil mi?" diye sordu. İzmir ve İzmirlilerin geleceği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Binali Yıldırım, "TBMM Başkanlığı olarak yeni sitemde Gazi Meclisimizin daha da güçlenmesi, görevini daha etkin yapabilmesi, 600 milletvekilimizle birlikte yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemenin yapılması için çalışmaya devam edeceğiz. Düzenlemelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in 30 ilçesi ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganlarına da yanıt veren Yıldırım, "Yolların kralı yok, kuralı, mimarı var" dedi.

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