Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satırbaşları şöyle:

Afganistan'ın ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlıdır. Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. El sıkışma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi bir mesafe katettik. Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz. 3'lü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık, yine bu görevimizi sürdürmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda mesajını iletmek istiyorum.

Bütün bunların içinde hayat da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele var ama ülkenin geleceği, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda çalışması için hükümetler olarak halkımıza karşı sorumluluklarımız var, bunun için daha fazla olumlu gündem üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Daha fazla ticarete alan açmamız lazım. Bu ekonomi toplantısı önemli. Afganistan 15 Temmuz'da gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için bir kez daha milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim.