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Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Abdullah ile basın toplantısında konuştu. Afganistan'dan Türkiye'ye başlayan yasadışı göç dalgasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ama yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor. İçişleri Bakanlığımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkânlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geriye gönderilmesi süreci de devam ediyor" dedi

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satırbaşları şöyle:

Afganistan'ın ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlıdır. Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. El sıkışma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi bir mesafe katettik. Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz. 3'lü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık, yine bu görevimizi sürdürmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda mesajını iletmek istiyorum.

Bütün bunların içinde hayat da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele var ama ülkenin geleceği, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda çalışması için hükümetler olarak halkımıza karşı sorumluluklarımız var, bunun için daha fazla olumlu gündem üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Daha fazla ticarete alan açmamız lazım. Bu ekonomi toplantısı önemli. Afganistan 15 Temmuz'da gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için bir kez daha milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

YASADIŞI GÖÇ

Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ama yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor. İçişleri Bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkânlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geriye gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konudaki iş birliğinden dolayı da teşekkür ediyorum.

Bizim ziyaretimiz sadece FETÖ varlığı ile sınırlı değil. Asıl ziyaretin amacı varolan kardeşlik, dostluk ilişkilerini gelecek kuşaklara refah olarak aktaracak tedbirler almak. Bunları değerli dostum ile görüşme fırsatımız oldu. Mülteciler konusu zaten işleyen bir süreç Türkiye Afganistan arasında 2015'ten beri işleyen bir süreç. İlk defa gündeme gelen bir konu değil. Atılması gereken adımları atıyorlar. Bugüne kadar da bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyorum.

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binali yıldırım yasa dışı göç Afganistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
memleketi afganlı, ıraklı,suriyeli, iranlı ,rus,türkmenistanlı, gürcistanlı ile doldurdunuz lanet olsun size yeter artık türk milletine çekdirdikleriniz yeter.
gelsinler gelsin kendimeze çok bakabiliyoz bizi kim alcak merak ediyom baştakilerin tuzu kuru tabi
Başbakan zeytinburnu ndamı afganistandamı yaşıyoruz belli değil istanbulun göbeği afgan mülteci kampına döndü bekar evleri çoğaldı çok meraklıysanız afgan mülteciye beştepedeki sarayda ağırlayız şu rezilliğe dur deyin artık
vatanımın içine ettiniz arap ingiliz tohumları. inşallah bu seçim sonunuz olur barış gelir ülkeme
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