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Binali Yıldırım TBMM Başkan adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu - Bostancı: - "Meclis Başkanlığı seçimi, 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak. İlk iki turda nitelikli, üçüncü turda ise salt çoğunluk gerekiyor. Kanaatimiz ve beklentimiz, üçüncü turda bu işin neticelenmesi"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan ile, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun makamına geldi.

Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Kumbuzoğlu'na teslim etti.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, dilekçeyi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 27. Dönem Meclisinin, bugün milletvekillerinin yemini ile açıldığını söyledi.

Meclisin ilk yapacağı çalışmanın TBMM Başkanı'nı seçmek olduğunu belirten Bostancı, bu çerçevede beş günlük süre içerisinde müracaatların yapılması, sonra da seçimin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Naci Bostancı, "Bugün itibarıyla İzmir milletvekilimiz Binali Yıldırım'ın müracaatını ben, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın imzalarıyla birlikte Sayın Genel Sekreter'e veriyoruz." diye konuştu.

Beş günlük süre içerisinde başka adayların da olacağını ifade eden Bostancı, TBMM İçtüzüğü çerçevesinde, 12 Temmuz Perşembe günü Meclis Başkanlığı seçiminin yapılacağını belirtti.

"Diğer siyasi parti grupları ile görüşülecek mi, seçim bir günde tamamlanacak mı?" sorusuna, Bostancı, Meclis Başkanlığı seçiminin bireysel müracaat ve milletvekillerinin kişisel kararları çerçevesinde şekillendiği, partilerin karar alamadığı yanıtını verdi.

Naci Bostancı, "Bu nedenle, diğer partilerle görüşme ve onlardan destek talep etme şeklinde bir durum mevcut yasaya göre de uygun, şık ve zarif olmayacak. Zaten sayın milletvekilleri müracaat edenleri göreceklerdir ve o çerçevede oylarını kullanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Bostancı, TBMM Başkanlık seçimi turlarını aynı gün içerisinde bitirebileceklerini çünkü turların çok uzun sürmesini beklemediklerini söyledi.

İlk iki turda nitelikli çoğunluk, üçüncü turda ise salt çoğunluk gerektiğini belirten Bostancı, "Bizim kanaatimiz ve beklentimiz, üçüncü turda bu işin neticelenmesi." dedi.

Bu arada Binali Yıldırım da "Anayasa'nın 94. ve TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesi uyarınca, 27. Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum." yazılı dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

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