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Binali Yıldırım'dan kurban bağışı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

ANKARA (DHA) -TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Görüşme esnasında TDV'nin vekâletle kurban kesim programı da gündeme geldi. Bu çerçevede yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Yıldırım, eşi ve kendi adına TDV'ye iki hisse kurban bağışı yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kurban vekâletlerine ilişkin makbuzunu kendi el yazısıyla doldurdu.

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