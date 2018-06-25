HABER

Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti kazanırken, 1'ini HDP aldı.

Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti kazanırken, 1'ini HDP aldı. Geçen dönemde de Bingöl'de aynı sonuçlar çıkmıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre; Bingöl'de AK Parti'den Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, HDP'den ise Erdal Aydemir Meclis'e girmeye hak kazandı.

Cevdet YILMAZ (AK Parti): 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Planlama Uzmanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği; Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23 ve 24'üncü dönemlerde Bingöl milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60'ncı Hükümet'te Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64'üncü hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63'üncü Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Feyzi BERDİBEK (AK Parti): 1957 yılında Bingöl'de doğan Feyzi Berdibek, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Bingöllüler Derneği Malatya Şubesi Fahri Başkanı, Jandarma Asayiş Vakfı Bingöl Şube Başkanı, Bingöl Musiki Cemiyeti Fahri Başkanı, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Berdibek, AK Parti'den 22'nci Dönem Bingöl Milletvekilliği yaptı. Berdibek, bekâr.

Erdal AYDEMİR (HDP): 1968 yılında Bingöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bingöl'de tamamladı, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 23 yıldan beridir Bingöl'de serbest avukatlık yapan Aydemir, 2001-2005 yıllarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Bingöl Şubesi Kurucu Genel Sekreteri görevini yürüttü. 8 yıl boyunca Bingöl Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandıBingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı

PARTNERTatile devamTatile devam
Bayburt'ta tek milletvekilini AK Parti aldıBayburt'ta tek milletvekilini AK Parti aldı
Kocaeli'de AK Parti 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP birer vekil çıkardıKocaeli'de AK Parti 7, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve HDP birer vekil çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.