Bingöllü sanatçı Abdurrahman Delen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrin Marşı’nı sundu

Bingöllü sanatçı Abdurrahman Delen, TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Bingöllü sanatçı Delen, TBMM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Afrin için yazdığı marşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Delen, savaşların bitmesini dileyerek, "Hep beraber yaşayalım. Zaten eserimde de var. Çok güzel eserle yola çıktık. Tüm Türk halkına, tüm insanlığa armağan olsun" dedi.
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