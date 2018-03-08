Bingül’den Malkara esnafına teşekkür

Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimini 4. Kez kazanan Erhan Bingül, esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Pazar günü yapılan Malkara Esnaf Odası’nın 21. Olağan Genel Kurulunda, 4 adayın yarıştığı, toplam 779 oyun kullanıldığı ve genel kurulda oyların 271’ini alan Erhan Bingül, en yakın rakibi Murat Limon’a 42 oy fark atarak yeniden başkan seçilmişti. Genel Kurula, odaya kayıtlı esnafın % 99’una yakını katılım göstermişti.

Başkan Erhan Bingül, esnafa yaptığı teşekkür ziyaretinde, “Üyelerimizin desteğiyle yeniden seçildiğimiz Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası 21. Olağan Genel Kurulunda, büyük bir sorumluluk örneği gösterip seçime yüksek oranda katılım sağlayan tüm Malkara esnafımıza yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.